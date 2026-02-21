¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤º½Ð¤»¤ì¤Ð¡×³«ËëÃæ¼´Æþ¤ê¤ØOPÀï¤Ç¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëÀÀ¤¦
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬21Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢¹Åç¤ÏDeNAÀï¡Êµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤ËÎ×¤à¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë·ÑÂ³¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£½ÕÂÐ³°»î¹ç¤ÏÌÜ²¼12ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È¾å¡¹¡£¼«¿È½é¤Î³«Ëë1·³¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢°ìµ¤¤Ë³«ËëÃæ¼´Æþ¤ê¤Ø¡½¡½¡£±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë½Ð¤»¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¤È¤¤¤¨¤¿¡£²Æì2¼¡¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë½éÆü¡£ÆÃÂÇ¤Ç´À¤òÎ®¤¹º´¡¹ÌÚ¤ËÌó10Ê¬´Ö¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¤Î±¦Â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾¡¹¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¡£º£½Õ¤ÏÁª¼ê¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¡£´üÂÔ´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº¸Â¤ò¾å¤²¤¿»þ¤Ë¡Ê±¦Â¤Ç¡Ë¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¡£¡È°ì¤Ä¤ÎÄ´À°Ë¡¡¢Í·¤Ó´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶¯¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢±¦É¨¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¼´Â¤ËÂÎ½Å¤¬¾è¤é¤º¡¢¤¿¤á¤¿ÎÏ¤òÅÁ¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÂÇ·â¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²ÝÂê¤ò¸«È´¤¡¢¼´Â¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¦¤¿¤á¤ËÅÁ¼ø¤·¤¿¶ºÀµË¡¡£23ºÐ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ú¤½Ð¤·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÂç»ö¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÈôÌö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à2Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¡£¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤â¡¢Êâ¤ß¤Ï½çÄ´¤À¡£ÆüÆî1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¹ÈÇòÀï¤Ï6ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£ºô±Û¤¨¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¤Ç¤âÂÐ³°»î¹ç3»î¹ç¤Ç12ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¤ë¡£
¡¡¡ÖÎý½¬»î¹ç¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ìîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡21Æü¤ÎDeNAÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¼«¿È½é¤Î³«Ëë1·³¡£¤¤¤ä¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï4ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢À®Ä¹°ìÅÓ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ï³«ËëÀï¤ÎÃæ¼´µ¯ÍÑ¤Ç¤¹¤é¸½¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìµ¤¤Ë¡ÊOB¤Ç¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¡ËÀ¿Ìé¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃÂÇ¸å¤ËÎ×¤ó¤À»°ÎÝ¤Ç¤ÎÆÃ¼é¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤²ó¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿·ëº§»ØÎØ¤òÊ¶¼º¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅÚ¤ÎÃæ¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¤½¤ì¤òÆóËó¡¢ÅÏÊÕ¡¢À¾Àî¤é¤ÈÉ¬»à¤ËÃµ¤·Åö¤Æ¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡ÖÊáµå¤·¤¿»þ¤Ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î»ØÎØ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥Æ¥£¡¼¡ÊÆóËó¡Ë¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÀÚ¤ÊÉ×ÉØ¤Îå«¤¬¼ê¸µ¤ËÌá¤ê¡¢°Â¤É¤Î23ºÐ¡£¤è¤ê½¸Ãæ¤·¡¢¶¯ÂÇ¤Ç³«Ëë1·³¡¢¤½¤·¤Æ³«ËëÃæ¼´¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë