¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û2Ç¯¥Ö¥é¥ó¥¯·Ð¤Æ¡Ä¥ê¥å¥¦¡¢¼«¸ÊºÇ¹âÅÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡Ö·ë²Ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ËþÂ¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î19Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥å¥¦¤¬SP3°Ì¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î150¡¦20ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¹ç·×226¡¦79ÅÀ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö±éµ»¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÏÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ËþÂ¡×¤ÈÇË´é¤·¤¿¡£
¡¡16ºÐ¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤Ë°ìÅÙ¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£Ìó2Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¶äÈ×¤ØÌá¤ê¡¢ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£89Ç¯¤ÎÅ·°ÂÌç»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éË´Ì¿¤·¤¿Éã¤ò»ý¤Ä20ºÐ¤Ï¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ËÊ¸¶ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤â¤«¤â¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£