¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤ÎÍº»Ñ¤ËÎÞ¡ÄÃæ³Ø»þÂå¤ÎÃ´Ç¤¾Î»¿¡Ö²ù¤·¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î19Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¹ç·×224¡¦90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤³¤Î¼ïÌÜ½é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÆüËÜÀªºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ÖÄÌ»»4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ëÀèÀ¸¤¬¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¡£¿À¸Í»ÔÎ©½íÃæ3Ç¯»þ¤ËÃ´Ç¤¤òÌ³¤á¤¿´Ø¸ýÀ¶¹á¶µÍ¡¡Ê¸½¿À¸Í»ÔÎ©¹ÎÍÃæ¶µÍ¡¡Ë¡£´ÑµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤ê¡ÖºÇ¸å¤ÏËÜ¿Í¤«¤é²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤±¤É¡¢²ù¤·¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë´èÄ¥¤ê²°¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤¤¤±¤É³Ø¹»À¸³è¤È¹Ô»ö¤òËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£3Ç¯»þ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÏÂç²ñ¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¿·´´Àþ¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤á¿·¿À¸Í±Ø¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÍ§Ã£¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¸½¤ì¤º±¢¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë½©¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¤Ï»²²Ã¡£¶¥µ»¤Î¤¿¤á¤ËÆü¾Æ¤±¤Ïµö¤µ¤ì¤º¡¢Ä¹ÂµÄ¹¥º¥Ü¥ó¤ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÂ¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é800¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¡È»î¹çÁ°¤À¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¡È¥¯¥é¥¹¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Â´¶È»þ¡¢ºäËÜ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª²¿ÅÙ´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¡£¶µ¤¨»Ò¤¬¸«¤»¤¿ºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¡£ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£