¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡¢º£µ¨¤Ç½ª¤¨¤ë¸½ÌòÀ¸³è¡ÖÌ¤Îý¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¤¡×¡¡Ãæ°æ°¡Èþ¤È°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¹ç·×224¡¦90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤³¤Î¼ïÌÜ½é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÆüËÜÀªºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ÖÄÌ»»4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê2¿Í¤¬É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï24¸Ä¤È¤Ê¤ê¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤Ï100¸Ä¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÈÃæ°æ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿20Æü¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºäËÜ¤ÏÁ°Ìë¤Ë¥Ú¥¢¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÍþÍè¤ÈÎ¶°ì¤¯¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤Ä¤â¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Û¤ó¤ï¤«¥à¡¼¥É¤Î²ñÏÃ¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ç½ª¤¨¤ë¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Îý¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÔÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¡Öº£¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÕºäËÜ¤ÏÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê3·î24¡Á29Æü¡¢¥×¥é¥Ï¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¤È¤È¤â¤Ë½÷»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Êä·ç¤ÏÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¡¢ÀÄÌÚÍ´Æà¡ÊMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£