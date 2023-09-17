¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¡¸òºÝ¤¹¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö°ìÈÌ¤Ç¤âÀäÂÐÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¹§ÂÀÏº¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷À¤È¸òºÝ¤¹¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤Ï¡Ö¼òÊÊ¤È¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤«¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡Ö°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀäÂÐNG¤À¤·¡£¤È¤Ë¤«¤¯Éþ¤¬Âç¹¥¤¡ª²¿¤È¤«Âç¹¥¤¤Ç¡¢µëÎÁ¤ò¤Ä¤®¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¼ñÌ£¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡ÖÁê¼ê¤Î¤ª¶â¤À¤±¤É»È¤¤Êý¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬¡Ö¤ªºâÉÛ¤ÏÊÌ¤Ç¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È¾®Àô¤Ï¡Ö¤ªºâÉÛÊÌ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¡¢¤â¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤À¤è¤Í¡£²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ÏÃËÀ¤Î¸åÇÚ¤Ë¤â¡Ö¤¢¤Î½÷À¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¼ò°û¤ó¤Ç¤ß¤Ê¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¸«¤Æ¤ß¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¡¢Ã¯¤¬¿ÆÍ§¤«¤ÇÀäÂÐ¤ï¤«¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢º£ÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì·ÝÇ½³¦¸ÂÄê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤¬¡Ö°ìÈÌ¤Ç¤âÀäÂÐÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¿ÆÍ§¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿ÆÍ§¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤¦¤ÈÅú¤¨¡¢º£ÅÄ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤ò°ì²ó»Å³Ý¤±¤ë¤ó¤À¡ª¶²¤í¤·¤¤ÃË¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤È¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡È²¶¤â¿ÆÍ§Ï¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤«¤é¡¢Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Ê¡É¤À¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤ó¡£½÷¤Î»Ò¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤½¤ÎÃË¤Î¿ÆÍ§¸«¤í¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÃË¤¬¿ÆÍ§Ï¢¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÁêÅö¥ä¥Ð¥¤¤«¤é¡£¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¿¿¼Â¡×¤È»ýÏÀ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£