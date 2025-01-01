¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤ÈÆó¿Í»°µÓ¡ÄÃæÌî¥³¡¼¥Á¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î19Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¹ç·×224¡¦90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤³¤Î¼ïÌÜ½é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÆüËÜÀªºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ÖÄÌ»»4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¡Ê73¡Ë¤Ï¡Ö¡È¶â¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ë¡£¿Í´Ö¤Ï¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃæÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¸½ÌòÀ¸³è¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¿À¸Í¥¯¥é¥Ö¤Ç4ºÐ¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿2¿Í¤Î»Ð¤¬ÍÄÃÕ±à¤È¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¤«¤ª¡ÊºäËÜ¡Ë¤Ï²¿¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¶µ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃæÌîÀèÀ¸¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÎ¤«¤é¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬85¡ó¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬15¡ó¡×¡ÊºäËÜ¡Ë¡£²È¤Ç´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ëö¤Ã»Ò¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë»ØÆ³¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²Ö¿¥¤À¤±ÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤ä¤í¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤ËÊú¤¤¤¿»×¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¸·¤·¤¤Ê¬¡¢»î¹ç¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃæÌîÀèÀ¸¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£¥¹¥±¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¤ÏÀ¸³èÌÌ¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¡£¡Ö²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤ÊÀèÀ¸¡×¤È´¶¼Õ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê»ØÆ³¼Ô¡Ë¡£ÅöÌÌ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï»ØÆ³¤ËÀìÇ°¤¹¤ë·×²è¤Ç¡ÖÃæÌîÀèÀ¸¤Î²¼¤Ç¶µ¤¨¤Æ¡¢ÃæÌîÀèÀ¸¤¬Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¿À¸Í¥¯¥é¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÃæÌî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ò»Ä¤¹°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤òÎå¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£»ÕÄï¤Îå«¤ÏÉÔÊÑ¡£ºäËÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¡£