¡ÖºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤Ç¤âÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¶Ã°Û¤Î¡ÈÆüËÜÆÈÀê¡É¤ËÃæ¹ñè«Á³¡ª¡Ö£¹»î¹ç¤Ç£±¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ªÎ»¡£ÆüËÜÀª¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬£±°Ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬£²°Ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬£³°Ì¤È¥È¥Ã¥×£³¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀª¤À¡£À®ÅÔÍÖ¾ë¤¬10°Ì¡¢¾å³¤¿½²Ö¤¬11°Ì¡¢¾å³¤³¤¹Á¤¬12°Ì¤È¥Ü¥È¥à£³¤ËÄãÌÂ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¿·Ï²ÂÎ°é¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î£³¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ACLE¤ÇÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤È¤Î£¹»î¹ç¤Ç£³Ê¬¤±£¶ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç²¼°Ì£³¥Á¡¼¥à¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¡ØËÌµþÀÄÇ¯Êó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Îµ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢Á´£¹»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢£³Ê¬¤±£¶ÇÔ¤È£±¾¡¤âµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤Î½ç°ÌÉ½¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬²¼°Ì£³¥Á¡¼¥à¤òÀê¤á¡¢¾å°Ì£³¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜÀª¤À¡£ÆüÃæ¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îµ»½ÑÎÏ¤Îº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡×
¡Ö¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¹ñÀª¤ÎÉÔ¿¶¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ÎÉÔÂ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂÎÏº¹¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢J¥ê¡¼¥°Àª¤È¤Î³Êº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ¡õÃæ¹ñÀª¤ÏÂç¶ìÀï¡ªACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ½ª½ç°ÌÉ½
