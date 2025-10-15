ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¡Èµ´¶µ´±¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡¡ÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤Ë¡Ö¤ä¤êÄ¾¤»¡×¡¡±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¶µ¾ì¡¡Requiem¡×¡Ê´ÆÆÄÃæ¹¾¸ù¡Ë¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜÊÔ¤ò´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë´Ñ¾Þ¡£¡ÖÄ¾ÀÜ¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡ÊºîÉÊ¤ò¡Ë´¶¤¸¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢µ´¶µ´±¤ÎÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤ò±é¤¸¤¿¡£º£ºî¤ÏºÇ½ª¾Ï¤È¤·¤Æ¸µÆü¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¶µ¾ì¡¡Reunion¡×¤È¤Î2Éô¹½À®¤Ç¡¢Á´¹ñ374´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤º¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎµÒÀÊ¸åÊý¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤¢¤ê¡ÖÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤òÉ÷´ÖÎ®¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¿À½Ðµ´Ë×¤ÊÉ÷´Ö¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¹ðÇò¡£¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ÈÉ÷´Ö¥¤¥º¥à¡É¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë·àÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·ÉÎé¤ò¼Â±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌòÊÁ¤Î¤è¤¦¤ËÂÅ¶¨¤Ïµö¤µ¤º¡Ö¡Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Î»ÑÀª¤Ï¡Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Í¥¤¥ë¤È¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ê»Ø¤ò¡Ë³«¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢É÷´Ö¶µ¾ì¤Ç¤ÏÀäÂÐµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£»ØÀè¤ÏÀäÂÐ¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤Î²£¤Ë±è¤ï¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼ã´³¸ª¹Ã¹ü¤ò´ó¤»¤ë´¶¤¸¤Ç¶»¹ü¤òÁ°¤Ë¤°¤Ã¤È¡Ê½Ð¤¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¥Ó¥·¥Ð¥·»ØÆ³¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î5¿ÍÁÈ¡ÖKEY¡¡TO¡¡LIT¡×¤ÎÃö¼íÁóÌï¡Ê23¡Ë¤Î¹ç¿Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ÑµÒ450¿Í¤¬·ÉÎé¤·¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯À¼¡£¤·¤«¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤ä¤êÄ¾¤»¡×¤ÈÉ÷´Ö¤Ð¤ê¤Ë¸·¤·¤¯»Ø¼¨¡£¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤½¤í¤¦¤È¡Ö¤¤¤¤¤è¡ª¤¤¤¤¡ªÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÉ÷´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÚÂ¼¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ÇË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£¡¡¡Ê»å²ì¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë