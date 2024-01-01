¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤¬ÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¡ÂçÃ«¤ÎÄÌÌõ¡õ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÃ´Åö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÃ´Åö¤ÇÂçÃ«¤ÎÄÌÌõ¤âÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó»á¤¬ÂåÉ½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹ç½É¸å¤ËÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£Í¸ú¤Ë»È¤¦¡×¤ÈÆ±¤¸CÁÈ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¶â»Ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢µÈ¸«Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤é¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£