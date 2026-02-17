¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇµÙ¤á¡×¡Ö¿·¿Í¤Î¤¯¤»¤ËÀ¸°Õµ¤¤À¡×¤¤¤¸¤á¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤éµÙ·Æ¼¼¤ò½Ð¶Ø¤Ë¡Ä¡£ÌµË¡ÃÏÂÓ¤È²½¤·¤¿¿¦¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ÇÛÂ°½éÆü¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¸¡ºº¥¨¥ê¥¢¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÈÖ°Î¤¤¤Ï¤º¤Î²ÝÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈµïÌ²¤ê¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Å³ô¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î!?¡×¤È·ã¤·¤¯ÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ëÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢Î©¾ì¤Î¼å¤¤·ÀÌó¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ï¡ÖµÙ·Æ¼¼¡×¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢Çö°Å¤¤¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡½¡½¡£
¢£½÷¤Î±à¤Ï¡ÖÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¡×¤ÎÌµË¡ÃÏÂÓ
¡Ö½÷À¤Ð¤«¤ê¤ÎÉô½ð¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿Í»ö¤ËÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¹â¹»¤â½÷»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¿µ¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¿¤à¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¿¦¾ì¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
¼Â¼ÁÅª¤ËÉô½ð¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶µ°é·¸¤Î¥ª¥ÄÌî¤µ¤ó¤È¥Ü¥Í»³¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î½÷À¼Ò°÷¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÆÃÄê¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È(¤È¤¯¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î·ÀÌó¼Ò°÷)¤ËÂÐ¤·¤Æ°Û¾ï¤Ê¤Û¤ÉÅö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢²á¹ó¤Ê¸¡ÉÊºî¶È¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£µÙ·Æ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ÄÌî¤µ¤ó¤¬ÅÇ¤½Ð¤¹Â¾¿Í¤Î°¸ý¤ä¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤à¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÀµÏÀ¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖµÙ·Æ¼¼½Ð¶Ø¡×¤Ë
Æþ¼Ò¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¡£¸«¤«¤Í¤¿¤¿¤à¤µ¤ó¤¬¡Ö·ÀÌó¼Ò°÷¤Ð¤«¤ê¤ËÂçÊÑ¤Êºî¶È¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤ÏµÞÊÑ¤¹¤ë¡£
¿Í¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¹ÊÌ¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿·ë²Ì¡¢¼«¤é¤¬¿·¤¿¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½÷ÀÃæ¿´¤Î¿¦¾ìÆÃÍ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤à¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÄ¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿ÌÌ¡Ø¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤ä¡ØÇÉÈ¶¡Ù¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¡¢Â°¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç²á¾ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¡£±½ÏÃ¤¬¹¤Þ¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â°Û¾ï¤Ç¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤¹¤°¤Ë¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£È¾Ç¯¤Ç¤ÎÂà¿¦¡¢¤½¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎÄ¾ÃÌÈ½
±¢¼¾¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤äÃç´Ö³°¤ì¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢¤¿¤à¤µ¤ó¤ÏÆþ¼Ò¤«¤éÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤µ¤Ç¡ÖÂà¿¦¡×¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëµã¤¿²Æþ¤ê¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Û¾ï¤ÊÎ¥¿¦Î¨¤Î¹â¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í»öÉô¤¬¤Ä¤¤¤ËÆâÉôÄ´ºº¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢¤¿¤à¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¤òÁ°¤Ë¼ÒÄ¹¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖËÜºî¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡Ø°¼Ô¤òÅÝ¤·¤Æ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ù¤À¤±¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¡È½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÉ¬¤º¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¿¤à¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ã¤¥Î¤¿¤à(¡÷tatsuno_tamu)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£