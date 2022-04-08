³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¡¡22ÆüDeNA¤È¤ÎOPÀï¤Ç²ÃÆþ¸å½é¼ÂÀï¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï3791Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ
¡¡11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¤ËDeNA¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Êµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¸å½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹Åç»þÂå¤Î15Ç¯10·î7Æü¤ÎÃæÆüÀï°ÊÍè¡¢3791Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¡£20Æü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤ËÎå¤ß¡¢¡Ö½ÐÎÏ¤äÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤â¼ÂÀï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¤À¤Ã¤¿½éÆü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2¡Á3Æü¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£ÂÇ¼Ô¤È½éÂÐÀï¤·¤¿16Æü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤ÏºÇÂ®151¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢1»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤âÂÇ¼Ô7¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡NPBµå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢ÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ÇØÈÖ¹æ18¤ÇÄ©¤à¿·Å·ÃÏ¡£ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡±¦ÏÓ¤ÎÃíÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£