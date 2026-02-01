ÊÆFDAÄ¹´±¤¬ÉÔËþ¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï°åÌôÉÊ³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¸å¤ì¡×¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ï19Æü¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï°åÌôÉÊ³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡ËÄ¹´±¤¬ÉÔËþ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢FDA¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥«¥ê¡¼Ä¹´±¤ÏÊÆCNBC¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï°åÌôÉÊ³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î¼£¸³³«»Ï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¹çÍý²½¤Ç¤¤ë²þ³×¤òµá¤á¤¿¡£
¥Þ¥«¥ê¡¼»á¤Ï¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤È¤Î·ÀÌó¤ª¤è¤ÓÎÑÍý¿³ºº¤È¾µÇ§¼èÆÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òµó¤²¡Ö¤½¤ì¤é¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¹¤È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬¥Ò¥È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À½ÉÊ¤Î»î¸³¤Î¤¿¤á¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¼£¸³Ìô¡ÊIND¡Ë¿½ÀÁ¤È¾µÇ§¼èÆÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Âè1ÁêÎ×¾²»î¸³¤Ë´Ø¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¤ë¤«¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Þ¥«¥ê¡¼»á¤Ï¡¢FDA¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢IND¿½ÀÁÁ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤äÂç³Ø¤Î°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÄó·È¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òµó¤²¤¿¡£IND¿½ÀÁÁ°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Àµ¼°¤Ê¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦Á°¤ËFDA¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ø¤¹¡£
¥Þ¥«¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï»º¶È³¦¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼£ÎÅË¡¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Ë¾¤àÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
CNBC¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëµð³Û¤ÎÅê»ñ¤äËÄÂç¤Ê¿Íºà¥×¡¼¥ë¡¢²ÃÂ®¤¹¤ëµ¬À©²þ³×¤Ë¤±¤ó°ú¤µ¤ì¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÂç¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ÈÅê»ñ¶ä¹Ô¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ïº£¤ä¡¢ÊÆ¹ñ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¿·Ìô¾µÇ§¤Î¤Û¤Ü3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤ËFDA¤Î¾µÇ§Áí¿ô¤Î35¡ó¤ËÃ£¤¹¤ëÀª¤¤¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë