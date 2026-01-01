¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡¿ûÌî¤é¤È¶¦Æ®¿´ÂÔ¤Á¡ÖÊá¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð21Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¦¿ûÌî¤ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¤é¤È¤Î¶¦Æ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¤´¤È¤ËÊá¼ê¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºäËÜ¤â¿ûÌî¤äµÆÃÓ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±²ñÏÃ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê¼õ¤±¤ëµå¡Ë¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£