¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û»þº¹¤Ü¤±ÂÐºö¥×¥í¤¬±ç·³¡ª¾åµé¿çÌ²·ò¹¯»ØÆ³»Î¤¬Áª¼ê¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ç¡Ö¿çÌ²¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤¬»þº¹¤Ü¤±ÂÐºö¤Ê¤É¿çÌ²¤Î¼Á¸þ¾å¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¿²¶ñ¤Ê¤É¤ò³«È¯¤¹¤ëTENTIAL¼Ò¤¬¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤ò½é¤á¤ÆÀßÃÖ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤¹½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¼ê¤«¤é¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦21Æü¤«¤é¹ç½É¤ÏºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÎÆâ»þ·×¤È¸½ÃÏ»þ´Ö¤¬¥º¥ì¤ë»þº¹¤Ü¤±¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤Ê¤é3·î10Æü¸á¸å7»þ³«»Ï¤Î¥Á¥§¥³Àï¸å¤Ë¿¼Ìë½ÐÈ¯¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇÊÆ¹ñ¤Ø°ÜÆ°¡£ÊÆËÜÅÚ·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ»ø¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ëÈÉ¤Ï»þº¹¤Ü¤±ÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ÖTENTIAL¼Ò¤¬¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤òÀßÃÖ¡£¾åµé¿çÌ²·ò¹¯»ØÆ³»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÆ£ÅÄ¼ùÎ¤¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬Áª¼ê¤«¤é¼õ¤±¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¤ËÎ×¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£Åë¾èÄ¾¸å¤ËÊÆ¹ñ»þ´Ö¤Ë»þ·×¤ò¹ç¤ï¤»¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤«¤éÂÐºö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡¢¿©»ö¤Î¼è¤êÊý¤¬ÂçÀÚ¡£Á°È¾¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ËÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¸½ÃÏ¤Î»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬Æþ¤ëDÁÈ¤È¤ÎÂÐÀï¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤â¥Þ¥¤¥¢¥ß³«ºÅ¤Î¤¿¤á°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÌó14»þ´Ö¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¸½ÃÏ11Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤ËÅþÃåÍ½Äê¡£3Æü¸å¤Î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÅþÃå¸å¤Ï¡Ë¤¹¤°¤Ë¿²¤Æ¡¢Ä«¤âµ¯¤¤Æ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¿©»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÂÎÆâ»þ·×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£Í¼Êý¤°¤é¤¤¤ËÀ¨¤¯Ì²¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ë¼«¤é¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐºö¤ò¾Ò²ð¡£ÀÝ¼è¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤äÅþÃå¸å¤Î¹ÔÆ°¤â½õ¸À¤·¤¿¡£º£²ó½é¤á¤Æ¡Ö¿çÌ²¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤«¤éÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤ò¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Á°²ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÂ¼Íª¤Ï¡Ö2¡¢3Æü¤Ç»þº¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦»þº¹¤Ü¤±¡¡°å³ØÅª¤ÊÌ¾¾Î¤Ï¡Ö»þº¹¾É¸õ·²¡×¤Ç¡¢4¡Á5»þ´Ö°Ê¾å¤Î»þº¹¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¡£ÂÎÆâ»þ·×¤Î¥º¥ì¤ÇÉÔÌ²¡¢ÈèÏ«¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾ã³²¡£ÄÌ¾ï¤Ï1¡Á2½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¼«Á³¤Ë¼£¤Þ¤ë¡£½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤òÀï¤¦ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï3·îÃæ½Ü¤«¤é¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÆüËÜ¤è¤ê13»þ´ÖÃÙ¤¤¡£