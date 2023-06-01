¡Ö¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È1500mËÙÀîÅí¹á¤Ï26°Ì¡¡2²óÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¼«¿È½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ½÷»Ò1500m(Âç²ñ15ÆüÌÜ/¸½ÃÏ20Æü)
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÙÀîÅí¹áÁª¼ê¤Ï1Ê¬59ÉÃ33¤ÎÁ´ÂÎ26°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÀª¤Î½é¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç18°Ì¡£²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢1²óÀï¤È½à·è¾¡¤Î3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ½ÐÁö¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2¤Ä¤á¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡£ËÙÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¡£ËÙÀîÁª¼ê¤Ï¡¢Âç²ñ16ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£