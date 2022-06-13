¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¿¹²¼æÆÂÀ¡¡MLBÁÈ¹çÎ®Á°¤Ë¡Ö·ë²Ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×22Æü¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2Ï¢Àï
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¹çÎ®Á°¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´ü¤·¤¿¡£µÜºê¤Ç¤Î»öÁ°¹ç½É¤Ï¤¤ç¤¦21Æü¤«¤é4Æü´Ö¤ÎºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¹22Æü¤«¤é¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2Ï¢Àï¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¡£Æ±¤¸³°Ìî¼ê¤ÎÎëÌÚ¡¢µÈÅÄ¤é¤¬¹çÎ®¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¹¥µ¡¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤27Æü¤«¤é¤ÎÃæÆü2Ï¢Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤â´Þ¤á¤¿4»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¿¹²¼¤¬¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¤¤ç¤¦21Æü¤«¤éµÜºê»öÁ°¹ç½É¤ÏºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¡£¤¢¤¹22Æü¤«¤é¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç2Ï¢Àï¤âÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÀï¤Ï¡¢»ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëµ¡²ñ¡£È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¡Ö¡Êº£¸å¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ²¡¹¤È¡Ê¥×¥ì¡¼¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼ÂÀï½Ð¾ì¤Ï¡¢ºå¿À¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¹ÈÇòÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿11Æü¤¬ºÇ¸å¡£14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»öÁ°¹ç½É¤Ç¤â18Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÆÍ¤µÍ¤á¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¥¹¥¤¥ó¥°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÂ¾ì¸Ç¤á¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÎ×¤à2Ï¢Àï¡£27ÆüÁ°¸å¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ±¤¸³°Ìî¼ê¤ÎÎëÌÚ¡¢µÈÅÄ¤Î¹çÎ®Á°¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£ÆâÍÆ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¿¹²¼¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2Ï¢Àï¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤27Æü¤«¤é¤ÎÃæÆü2Ï¢Àï¡£¤³¤Î4»î¹ç¤Ç»ý¤ÁÌ£¤È¤¹¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ò°æÃ¼´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢3·î6ÆüÂæÏÑÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜÂç²ñ¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Áá¤±¤ì¤Ð21Æü¤Ë¤âÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥í¥Ã¥¡¼¥º¡¦¿ûÌî¤¬¹çÎ®¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²ñÏÃ¤â¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µìÃÎ¤ÎÂçÀèÇÚ¤È¤Î¶¦Æ®¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¾¡Íø¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë