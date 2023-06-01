Ä¹¿¹ÍÚÆî¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¡Å¾ÅÝÂ³¤¤¤¿·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤ºÁÈ2°Ì¡¡Ê¿°æ¡õÃæÅç¤ÏÇÔÂà¡Ò¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500m¡Ó
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ ½÷»Ò1500m½à¡¹·è¾¡(Âç²ñ15ÆüÌÜ/¸½ÃÏ20Æü)
¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Ä¹¿¹ÍÚÆîÁª¼ê¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ó¥¯¤ò½¸ÃÄ¤Ç³êÁö¤¹¤ë¶¥µ»¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï³ÆÁÈ¾å°Ì3¿Í¤È¡¢³ÆÁÈ4°Ì¤Î¤¦¤Á¾å°Ì3¿Í¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
½à¡¹·è¾¡3ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¿°æ°¡¼ÂÁª¼ê¤Ï¡¢2Ê¬30ÉÃ21¤ÎÁÈ5°Ì¤ÇÇÔÂà¤¬·èÄê¡£Â³¤¯4ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅçÌ¤è½Áª¼ê¤ÈÄ¹¿¹ÍÚÆîÁª¼ê¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃæÅçÁª¼ê¤¬½øÈ×¤ÇÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤É6¿ÍÃæ2¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤ºÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Ä¹¿¹Áª¼ê¤¬2Ê¬28ÉÃ606¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ä¹¿¹Áª¼ê¤¬ÆüËÜÀªÍ£°ì¡¢½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£