¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡¢ÎÞ¤Î¥é¥¹¥È¸ÞÎØ¤Ï¶ä¡Ä¥³¡¼¥Á¤Ç¶â¤ò¡ª¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎÈ¤Ë¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î19Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¹ç·×224¡¦90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤³¤Î¼ïÌÜ½é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³É½¾´Âæ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÆüËÜÀªºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ÖÄÌ»»4¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤È¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê2¿Í¤¬É½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î¥á¥À¥ë¤Ï24¸Ä¤È¤Ê¤ê¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÄÌ»»¥á¥À¥ë¿ô¤Ï100¸Ä¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ì¤À¤±µã¤¤¤Æ¤â¡¢ºäËÜ¤ÎÌÜ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£SP2°Ì¤«¤é·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¡£µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Î¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç2¤ÄÌÜ¤òÄ·¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¶â¡×¤Þ¤Ç1¡¦89ÅÀ¡£°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ç¥á¥À¥ë¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤³°ìÈÖ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡£À¨¤¯²ù¤·¤¤¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á°²ó¤ÎÆ¼¤È¤Ï°ã¤¦°ÕÌ£¤òÉ¬»à¤ËÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÌµþ¤Ç´ñÀ×Åª¤ÊÆ¼¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶ä¤Ç²ù¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ÏË«¤á¤¿¤¤¡×
¡¡4ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥¹¥±¡¼¥È¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï²Æ¾ì¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÎý½¬¤«¤é¿À¸Í¤Î¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸áÁ°1»þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¼ÖÃæ¤ÇÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÌ²¤ê¡¢Êì¤Ë¤ª¤ó¤Ö¤µ¤ì¤ÆÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿©»öÀ©¸Â¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¼þ¤ê¤¬Âç¤¤ÊÊÛÅö¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëËµ¤é¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÌîºÚ¤À¤±¤ÎÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤ÎÎ¢¤ÇÎ®¤·¤¿ÎÞ¤â¿ôÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¡¢¸Ä¿Í¤ÇÆ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£1¥«·î¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¡Ö¤º¤Ã¤È¤É¤óÄì¡×¤Î¤Þ¤ÞÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤¤¤¿¡£Â³¤¯22¡Á23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦½÷²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤«ÅÀ¿ô¤Ï½Ð¤¿¡£¼«Ê¬¤È¼þ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡22Ç¯12·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£½¸ÂçÀ®¤ÈÄê¤á¤¿º£Âç²ñ¤ØÎý½¬¤È»î¹ç¤ò½Å¤Í¤¿¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä4²óÅ¾¤ÎÂçµ»¤òÄ·¤Ð¤º¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê·ÈÂÓ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ë¸«¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¸«¤¨¤ë¡£À¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÈò¤±¤ë¤±¤É¡¢¸«¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢¤·¤ç¤²¤ë¡×¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¡×¤È´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÃÄÂÎ¤È¸Ä¿Í¤Ç¶ä°Ê¾å¡×¤ÏÃ£À®¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤³¤Î¸ÞÎØ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤ê¡ÖÆú¿§¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¿ÍÀ¸¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇºÇ¹â¤ÎºÌ¤ê¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¿§¤òµá¤á¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡þºäËÜ¡¡²Ö¿¥¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë4·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£¿À¸ÍÌîÅÄ¹â¡½¿À¸Í³Ø±¡Âç½Ð¡£03Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Æ¤ë¤Æ¤ë²ÈÂ²¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ð¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢4ºÐ¤Ç»Ï¤á¤ë¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï22Ç¯¤«¤é3Ï¢ÇÆ¤·¡¢25Ç¯¤Ï2°Ì¡£ºòÇ¯6·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë59¡£