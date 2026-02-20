¡ÖÀ®ÀÓÍ¥½¨¡×½äººÉôÄ¹¤¬ÉÔÀµ¼çÆ³¡¢ÊÄº¿À¤«¤éÆ±Î½¤â°Õ¸«¸À¤¨¤º¡Ä¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬·Ù´±£·¿Í½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï£²£°Æü¡¢£²£·£±£¶·ï¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌÈ¿Â§¶âÌó£³£´£°£°Ëü±ß¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¡£Ìó£±£±£°£°·ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö°ìÈÌ¡×¤Ë³Ê²¼¤²¤µ¤ì¤¿±¿Å¾ÌÈµö¶èÊ¬¤ò¡ÖÍ¥ÎÉ¡×¤ËÌá¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤â¼è¤ë¡£ÉÔÀµ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¥×¥í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë½äººÉôÄ¹¡£¼þ°Ï¤¬°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê²£ÉÍ»Ù¶É¡¡º´Ìî¿¿°ì¡¢ËÌÀîÊæ¹â¡Ë
¡¡¸©·Ù¤Îº£Â¼¹äËÜÉôÄ¹¤Ï£²£°Æü¤ÎÎ×»þµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤ËÍí¤ß¡¢·Ù»¡Ä£¤È¸©·Ù¤ÏÂà¿¦¼Ô£µ¿Í¤ò´Þ¤à£²£´¿Í¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½¿¦¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¼Ô¤Ï£¸¿Í¤Ç¡¢ÉÔÀµ¤ò¼çÆ³¤·¤¿£´£°ºÐÂå¤Î½äººÉôÄ¹¤ÏÌÈ¿¦¤È¤·¤¿¡£ÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯Åö»þ¤ÎÏÂÅÄ·°¡¦¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤é¤Ï¸ýÆ¬¸·½ÅÃí°Õ¤Ê¤É¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¤Ëµõµ¶¤ÎµºÜ¤ò¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Âè£²¸òÄÌµ¡Æ°ÂâÂè£²ÃæÂâ¤ÎÂè£´¾®Ââ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿£·¿Í¤òµõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¡¦Æ±¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤Ç²£ÉÍÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£½äººÉôÄ¹¤Ï¸©·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö°ì·ï¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£´Ö°ã¤Ã¤¿ÀµµÁ´¶¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£·¿Í¤Ï£²£²¡Á£²£´Ç¯¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ê¤É£¹·ï¤Ç¡¢¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¤ä¼Â¶·¸«Ê¬Ä´½ñ¤Ëµõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤òµºÜ¤·¤¿µ¿¤¤¡£Â®ÅÙ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢Â®ÅÙ·×Â¬¤Î¤¿¤á¤ËÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¤òÄÉÈø¤·¤¿µ÷Î¥¤ò¼ÂºÝ¤è¤êÄ¹¤¯µ¶¤ê¡¢Ä´½ñ¤ÎºîÀ®¤Ç¤Ï¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¤·¤¿¤ÈÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©·ÙËÜÉô¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢ÁÜºº½ñÎà¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¡Ö½ä²ó»ØÆ³´±¥Á¡¼¥à¡×¤ò¿·Àß¡£·Ù»¡´±¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î´ðËÜ¤äÁÜºº½ñÎà¤ÎºîÀ®¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÔÀµ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂè£´¾®Ââ¤Î¡ÖÊÄº¿À¡×¤¬¤¢¤ë¡£½äººÉôÄ¹¤ÏÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Æ±Î½Ââ°÷¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬·ù¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ââ°÷¤¬Â¾Éô½ð¤Î·Ù»¡´±¤È¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¸©·ÙËÜÉô¤ÎÌÜ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼è¤êÄù¤Þ¤êÊýË¡¤Ï¤º¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ëÄÉÈø¤Ç¤Ï¡¢Á°Êý¤ÎÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¤ÈÆ±¤¸Â®ÅÙ¤Ç°ìÄê¶è´ÖÁö¤ê¡¢°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤¬¡¢½äººÉôÄ¹¤ÏÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¤¬ÄÉÈø¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¸ºÂ®¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Ã»¤¤¶è´Ö¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¤Ë£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÈµºÜ¤·¤¿ÄÉÈøµ÷Î¥¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï£³£°¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ãÈ¿¼Ô¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤ê»þ¤Ë¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òµñ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸åÆü¤Ë¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¦¡£µÒ´ÑÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤ò¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¡¢ÊÌ¤Î·Ù»¡´±¤¬Ä´½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢½äººÉôÄ¹¤ÏÆ±Î½¤é¤ËÆ±¹Ô¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤âµñÈÝ¡£Æ±Î½¤é¤Ï¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤«¤º¡¢Ä´½ñ¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·ÙÆâ¤Ç¤ÏºòÇ¯£´·î¤Þ¤Ç¡¢²áµî¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê·ï¿ô¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ö¿å½à¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¥Î¥ë¥Þ¤È¤â¼õ¤±¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï»ö¸ÎÍÞ»ß¤¬ÌÜÅª¤À¤¬¡¢·ï¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª²½¤·¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·Ù»¡Ä£´´Éô¤Ï¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯¿ô»ú¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÉÔÀµ¤Ï¡¢£²£´Ç¯¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£ÉÔ¾Í»öÂÐ±þ¤Ë¾Ü¤·¤¤Æ±»Ö¼ÒÂç¤ÎÂÀÅÄÈ¥Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÁÈ¿¥ÏÀ¡Ë¤Ï¡ÖÁêÃÌ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔÀµ¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¼è¤êÄù¤Þ¤ê¾õ¶·¤ä¶ì¾ð¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤ÉÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Î¾ðÊó¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
½ñÎà¤ä¥Ç¡¼¥¿ÙÔÂ¤¡¢³ÆÃÏ¤Ç
¡¡¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Î·Ù»¡¤Ç½ñÎà¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Îµ¶Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÀµ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ä²£ÃÇÊâ¹Ô¼ÔË¸³²¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿·×£±£°·ï¤ò½ä¤ê¡¢µõµ¶¤Î½ñÎà¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£µ£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤òµõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¡¦Æ±¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢·ÙÉôÊä¤òÄä¿¦£¶¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¡¢·ÙÉôÊä¤¬Å¦È¯¤·¤¿Ìó£±£¶£°£°·ï¤Î°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ä¸òÄÌÈ¿Â§¶â¤ÎÊÖ´Ô¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Î·ÙÉôÊä¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÇÂ®ÅÙ°ãÈ¿¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°¿ÍÊ¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òµ¶Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Æ»·Ù¤Ï¾Úµòµ¶Â¤¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç·ÙÉôÊä¤òÂáÊá¤·¡¢Åö»þ¤Î¾å»Ê¤äÉÔÀµ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ÃËÀ½äººÄ¹¤é·×£´¿Í¤âÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¤Ç¸í¤Ã¤¿Å¦È¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ï£±£²Ç¯¡¢±§ÅÔµÜÅì½ð´ÉÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Â®ÅÙ°ãÈ¿¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¡¢£´£°£°£°·ïÄ¶¤¬¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢°ãÈ¿¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â®ÅÙÂ¬ÄêÁõÃÖ¤ÎÀßÄê¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤è¤ê£¸¡ó¤Û¤ÉÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£