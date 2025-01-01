¡Ú¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹ç¡ÛÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ö¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¸ÞÎØ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹6°Ì¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÉ½¾´ÂæÁè¤¤
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹çÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê2026Ç¯2·î19Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡¢¥Æ¡¼¥¼¥íµ÷Î¥¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»ÒÃÄÂÎ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Ê37¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤È»³ËÜÎÃÂÀ¡Ê28¡áÄ¹ÌîÆüÌî¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í1ÁÈ¤ÇÁè¤¦¿·¼ïÌÜ¤ÇÁ°È¾ÈôÌö¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢1¡¦5¥¥í¤º¤Ä¤ò¸ò¸ß¤Ë5ÅÙ³ê¤ë¸åÈ¾µ÷Î¥¡Ê15¥¥í¡Ë¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È6ÅÙÌÜ¤ÇºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ß¤ê¤·¤¤ëÀã¤ÎÃæ¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯ÅÏÉô¤Ïµ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÞÎØºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥á¥À¥ëÁè¤¤¡£3Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤·¤¤¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ï¡ÈºÇ¸å¤À¤Ê¤¢¡É¤Ê¤ó¤Æ¡¢´¶½ý¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤ëÉñÂæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Á°È¾ÈôÌö¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¸åÈ¾µ÷Î¥¤Ø¡£Àã¤ËÈÄ¤¬Ëä¤â¤ì¤ëÆñ¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢¼«¿È2¼þÌÜ¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à8¼þÌÜ¡¢»³ËÜ¤¬ÀÜ¿¨¤ÇÅ¾ÅÝ¡£ÈÄ¤¬ÇËÂ»¤·¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤·¤¿»³ËÜ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÅÏÉô¤Ï¸ª¤òÊú¤¡¢¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¸ÞÎØ¤Ë¤¢¤ë¡£98Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¡£¿áÀã¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»ë³¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤Ïº£¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢Î¾¿Æ¤Î´«¤á¤Ç¶õ¼ê¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤¿Äï¡¦Á±ÅÍ¤È°ã¤¤¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿ÅÏÉô¡£Í£°ì¡Ö¤ä¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢9ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡28Ç¯¤ËµÚ¤Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃµµæ¿´¡×¡£Èô¤Ù¤ÆÁö¤ì¤ëÊ£¹ç¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÌµÂÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤³ê¤ê¤òÄÉµá¡£WÇÕÁí¹çÍ¥¾¡¤â²Ì¤¿¤·¡¢Ê£¹ç³¦¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤¿¤À¤±¤Ë¡¢21Ç¯3·î¤òºÇ¸å¤ËÉ½¾´Âæ¤¬¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¡×¡£ËÌµþÂç²ñ¸å¤Ë¤â°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢±äÄ¹¤·¤¿4Ç¯¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡WÇÕ½éÍ¥¾¡¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¡£¡Öµ¨Àá³°¤ì¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ»È¾¤Ð¤Ç»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºù¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÜË¾¡×¡£Ãç´Ö¤ËÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤ÇÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§»³ËÜÎÃÂÀ¡¡À¨¤¯ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Êº£¸å¤Ï¡ËÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÊÅÏÉô¡Ë¶ÇÅÍ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¢ã²ÈÂ²¤¬¤Í¤®¤é¤¤¢äÅÏÉô¤Ï¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÊ¡¦Í³Íü·Ã¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ß¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ï·ãÎå¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤Î»°ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎºÊ¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Äï¤ÎÁ±ÅÍ¡Ê34¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢´°À®·Á¤Ë¶á¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È·»¤ò¾Î¤¹¤ë¡£º£Âç²ñ¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Äï¤Î»×¤¤¤â¶»¤ËÀï¤Ã¤¿¡£Éã¡¦½¤¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÄ¹¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£