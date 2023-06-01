¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦¼¼Íö»Ô¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢ÅÐÊÌ»Ô¡¢°ËÃ£»Ô°ËÃ£¡¢°ËÃ£»ÔÂçÂì¡¢Ë±ºÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 21Æü04:53»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°4»þ53Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤ò¼¼Íö»Ô¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ô¡¢ÅÐÊÌ»Ô¡¢°ËÃ£»Ô°ËÃ£¡¢°ËÃ£»ÔÂçÂì¡¢Ë±ºÄ®¡¢ÁÔÊÍÄ®¡¢ÇòÏ·Ä®¡¢¸ü¿¿Ä®¡¢Æ¶Ìì¸ÐÄ®¡¢°ÂÊ¿Ä®¡¢¤à¤«¤ïÄ®¡¢Æü¹âÄ®Æü¹â¡¢Æü¹âÄ®ÌçÊÌ¡¢Ê¿¼èÄ®¡¢¿·´§Ä®¡¢±º²ÏÄ®¡¢ÍÍ»÷Ä®¡¢¤¨¤ê¤âÄ®¡¢¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【なだれ注意報】北海道・士別市、名寄市、旭川市、八雲町八雲、八雲町熊石、檜山管内などに発表（雪崩注意報） 21日04:53時点
ÃÀ¿¶¡¢Æü¹âÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢21ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÇ»Ì¸¤Ë¤è¤ë»ëÄø¾ã³²¤Ë¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
