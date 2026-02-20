¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ÎÄäÀï·èµÄ°ÆºÎ·è¤Ø¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÅ±Âàµá¤á¤º¡ÄÊÆ¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¶â»ÒÌ÷»Ö¡Û¹ñÏ¢Áí²ñ¡Ê£±£¹£³¤«¹ñ¡Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤«¤é£´Ç¯¤È¤Ê¤ë£²£´Æü¡¢¶ÛµÞÆÃÊÌ²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢ÁÐÊý¤ËÂ¨»þÄäÀï¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎ·è¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¹ñÏ¢¶Ú¤¬£±£¹Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬Äó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Î·èµÄ°Æ¤Ï¡¢ÄäÀï¶¨µÄ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢Ïª·³¤ÎÅ±ÂàÍ×µá¤ÏÌÀµ¤·¤Ê¤¤¡£»Ù»ý³ÈÂç¤òÁÀ¤¤¡¢ÂÐÏªÈóÆñ¤òÍÞ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬Æþ¼ê¤·¤¿·èµÄ°Æ¤ÎÁð°Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ò£±¡Ó¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÌµ¾ò·ï¤ÎÂ¨»þÄäÀï¡Ò£²¡Ó¹ñºÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³çÅª¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¡Ò£³¡ÓÊáÎº¤ÎÁ´ÌÌ¸ò´¹¤ä»Ò¶¡¤ò´Þ¤à¶¯À©°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì±´Ö¿Í¤Îµ¢´Ô¡½¡½¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤äÎÎÅÚ°ìÂÎÀ¤Ø¤Î¡Ö¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òºÆ³ÎÇ§¡×¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÌ±´Ö¿Í¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ë¡Ö½ÅÂç¤Ê·üÇ°¡×¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·èµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î´°Á´Å±ÂàÍ×µá¤äÀïÁèÈÈºá¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ê¤É¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÈóÆñ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ïª·³Å±ÂàÍ×µá¤ò³°¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¡ÖÄäÀï¡×¤òÂç¤¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ª°Æ¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¿¯Î¬£³Ç¯¤Ç¤Î·èµÄ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤¬È¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¡¢²¤ÊÆ¤ÎÂÊÂ¤ß¤ÎÍð¤ì¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤ËÂÐÏªÈóÆñ¿§¤¬¶¯¤¤°Æ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ºÆ¤ÓÈ¿ÂÐ¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¼çÆ³¤ÇÄäÀï¶¨µÄ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸°²½¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤òÍÞÀ©Åª¤Ë¤·¤¿¡×¡Ê¹ñÏ¢¶Ú¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿¯Î¬Ä¹´ü²½¤ËÈ¼¤¦¡Ö»Ù±çÈè¤ì¡×¤â¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·ëÂ«¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¯Î¬³«»Ï°Ê¹ß¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ç¤ÏÂÐÏªÈóÆñ·èµÄ¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°ËÜ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£·èµÄ°Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¼ç¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤òÍÞÀ©¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
