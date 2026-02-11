µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë£´¿Í¤À¤«¤é¡×¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼À¸ÃÂ£¹£°Ç¯¤ÎÆü¤Ëº²·Ñ¾µÇ®·ì¥Î¥Ã¥¯£²£¶£³µå¡¡
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ë¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ð¤ê¡É¤ÎÇ®·ì¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£µï»Ä¤êÎý½¬¤ÇÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¡¢ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤Î£´Áª¼ê¤Ë·×£²£¶Ê¬´Ö¤Ç£²£¶£³µå¡¢¥´¥í¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯£¶·î¤Ë£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡ÖÀ¸ÃÂ£¹£°Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£²¸»Õ¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢°äÉÊ¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÈëÏÃ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£²£±Æü¤Ë²Æì¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¯¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¡¼¤·¡ª¡×¡Ö¤¤¤±¤ë¤¾¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤éÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ë¥´¥í¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¤ÎÀÐÄÍ¡¢ÆóÎÝ¤ÎÌçÏÆ¡¢±ºÅÄ¡¢°éÀ®¤Î±§ÅÔµÜ¤¬²¿ÅÙ¤â²£¤ÃÄ·¤Ó¤·¤ÆÅ¥¤ó¤³¤Ë¡£¤Ï¤¸¤¤¤¿¤êÁ÷µå¤¬¤½¤ì¤ë¤È¡Ö£³ËÜ¡ª¡×¤ÈÄÉ²Ã¤Ç£³µåÏ¢Â³¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤ò²Ý¤·¡¢º¸±¦¤ËÂÇµå¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¹õÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µï»Ä¤êÆÃ¼é¡£¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¤¬É¬Í×¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë£´¿Í¤À¤«¤é¤³¤½ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÇòµå¤Ë¹þ¤á¤¿¡£¥Î¥Ã¥«¡¼¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ëÅÏ¤·Ìò¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Ìîµ×µÁÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤È£´Áª¼ê¤ËÀ¼¤«¤±¡£¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤âµ¯¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Îº¸ÂÇ¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Î¥Ã¥¯¤Ï±¦ÂÇ¤Á¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡£ÅÓÃæ¤«¤é¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¥´¥í¡¢¥¹¥é¥¤¥¹²óÅ¾¤ÎÃÏ¤ò¤Ï¤¦¤è¤¦¤Ê¥´¥í¡¢Á°¤Î´Ë¤¤¥´¥í¤Ê¤É¡¢¼ÂÀï¤òÁÛÄê¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÂÇµå¤ò¹ª¤ß¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤¿¡£¾ìÆâ¤Î£Â£Ç£Í¤Ï¡¢ÀÐÄÍ¤é¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤ËÌîµå¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î¼çÂê²Î¤ä¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤¿¡££²£¶Ê¬´Ö¡¢£²£¶£³µå¤òÂÇ¤Á½ª¤¨¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ó¡Ê´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ø°¦¡Ù¡Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤µ¤é¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î£°£±Ç¯¤Î´ÆÆÄ¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¨¤ÐÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¤ä¡¢¹Åç¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿»°ÎÝ¡¦¹¾Æ£ÃÒ¤Ø¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¿ô¡¹¤Îµ´¥Î¥Ã¥¯ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡ÖÀ¸ÃÂ£¹£°Ç¯¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£²¸»Õ¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¡¢ÀîÁê¤µ¤ó¡Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Á¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ËèÆüË°¤¤º¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼éÈ÷¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤è¤¦£´Áª¼ê¤ËÀ¼¤â¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Á°¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¼¡½÷¤Î»°Æà¤µ¤ó¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î°äÉÊ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö£±¸Ä¡¢¥Ö¥í¡¼¥Á¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬ËÜÅö¤Ï³«Ëë¤Î»þ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢ËÍ¤¬¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£³«Ëë¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Î¥Ã¥¯¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸·¤·¤¯ÃÃÏ£¤·¤¿¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë
¡¡¢¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Îµ´¥Î¥Ã¥¯
¡¡¢¦£¹£´Ç¯£²·î£²Æü¡¡µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½é¥Î¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï¸¶Ã¤ÆÁ¡¢²¬ºê°ê¡¢¼ÄÄÍÏÂÅµ¡¢Íî¹çÇîËþ¤Î£´¿Í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£µ£°ËÜ¡¢·×£²£°£°ËÜ¤Î¥Î¥Ã¥¯¡£
¡¡¢¦£¹£·Ç¯£²·î£±£±Æü¡¡µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½é¥Î¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÆóÎÝ¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¸µÌÚÂç²ð¤È¿Î»ÖÉÒµ×¤Î£²¿Í¤Ë¹ç·×£³£´£²µå¡£¡Ö¸µÌÚ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¿Î»Ö¤ÎÊý¤¬¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¤¤¤¡×
¡¡¢¦£°£°Ç¯£²·î£±£²Æü¡¡¤³¤ÎÆü¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ£³¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Î£Áµå¾ì¤ÇÁ°ÇØÈÖ¹æ¤Î£³£³¤ò¤Ä¤±¤¿¹¾Æ£ÃÒ¤Ë»°ÎÝ¤Ç£²£²£³µå¤Î¥Î¥Ã¥¯¡£»Ø´ø´±¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¡¢£³£³ÈÖ¡ª¡¡º£¤Î¤òÊá¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂç²ð¡Ê¸µÌÚ¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¼õ¤±¤¿¹¾Æ£¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ï£²¿Í¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ£³¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£