¡ÚÃæÆü¡ÛÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤Ï³«Ëë¥¢¥¦¥È¤«¡Äº¸ÏÆÊ¢¤Î¶ÚÂ»½ý¤Ç¥¥ã¥ó¥×Î¥Ã¦¡¡Ì¾¸Å²°¤Ç¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ø
¡¡ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£³·î£²£·Æü¤Î³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬£²£°Æü¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¡£º¸ÏÆÊ¢¤Î¶ÚÂ»½ý¤Î¤¿¤á¡¢²Æì¡¦ËÌÃ«¥¥ã¥ó¥×¤òÎ¥Ã¦¡£Ì¾¸Å²°¤ØÌá¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡¢£±£¶Æü¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢½É¼Ë¤ÇÂÔµ¡¡££±£¹Æü¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¸å¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÈ¯¾É¡£²Æì¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤â»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤á¤ËÌ¾¸Å²°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë£´£¶¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤â¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ç¤Ë¾¡¤Á»î¹ç¤Î£¸²ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¶¿å¤Ï¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£²·³Ä´À°Ãæ¡£¾¾»³ÉÔºß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ£Åè¤ä¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥¢¥Ö¥ì¥¦¤é¤¬ÂåÌò¸õÊä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£