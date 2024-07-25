¡Úºå¿À¡Û¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÎÃ«Ã¼¾¸à¤¬¡Öº¸¥¥é¡¼¡×¤ËÌ¾¾è¤ê¡¡£²£±Æü¤ÏÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦Ã«Ã¼¾¸àÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡áÆüÂç¡á¤¬£²£°Æü¡¢º¸¥¥é¡¼¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡££²£±Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¡¦ÂçÌî¡£¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ä¹½ê¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡££´Æü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇÌçÊÌ¤«¤éº¸Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤â°ËÆ£ÎÇ¤«¤éº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£¤¤¤º¤ì¤â¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ïº¸Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤«¤é¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·â¤Á¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤ÇÍ£°ì¡¢Æ£Àî´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë²Æì¡¦µ¹ÌîºÂÁÈ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¡¢¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤àÆü¡¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÏÈ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ·â¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡×¡£Æ±£±°Ì¡¦Î©ÀÐ¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬¸Î¾ã¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³«Ëë£±·³Æþ¤ê¤Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£