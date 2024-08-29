¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¡Äï¡¦¿Ê¼¡Ïº»á¡õÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ëÉ×ºÊ¤ò¸«¤Æ·ëº§´ÑÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö°ã¤¤²á¤®¤ë¤Û¤¦¤¬¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¹§ÂÀÏº¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Äï¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê44¡Ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê48¡ËÉ×ºÊ¤ò¸«¤Æ¡¢·ëº§´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤Ï¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÃ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¡¢¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤³°¹ñ¤ÎÊý¤È¤«¡×¤È¸À¤¤¡ÖÄï¤ÏÀµÄ¾¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ã¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êý¤Î´¶À¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤â¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤µ¤ó¤â¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ìõ¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤Âº½Å¤¹¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¶¦±é¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡ÖÆ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¬¥â¥á¤ë¤Î¤«¤Ê¡£²¿¤Ç¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤²á¤®¤ë¤Û¤¦¤¬¡Ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÂìÀî¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê½Ð¿È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤Ï2019Ç¯¤Ë·ëº§¡£6ºÐÄ¹ÃË¤È2ºÐÄ¹½÷¤¬¤¤¤ë¡£