¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¦½à¡¹·è¾¡¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Ä¹¿¹ÍÚÆî¡Ê£²£³¡Ë¡á¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡á¤¬£²Ê¬£²£¸ÉÃ£¶£°£¶¤Ç£´ÁÈ£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÃæÅçÌ¤è½¤¬ÅÓÃæÅ¾ÅÝ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÁª¼ê¤âÅ¾ÅÝ¤·¡¢£´¿Í¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ£²ÈÖ¼ê¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£³ÈÖ¼ê°Ê²¼¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ÃæÅç¤Ï£µÃå¤ÇÇÔÂà¡£Ê¿°æ°¡¼Â¤Ï£³ÁÈ£µÃå¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Ä¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¤Ê¤¬¤â¤ê¡¦¤Ï¤ë¤Ê¡Ë£²£°£°£²Ç¯£´·î£²£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£Ê¼¸Ë¡¦¿ÆÏÂ½÷¹â¡¢´Ø³ØÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨½êÂ°¡£