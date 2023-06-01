¡ÈÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó½ÐÁö¡É¸µºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¡¢·»µ®Ê¬¡¦Ä»Ã«·É¤¬¥¨¡¼¥ë¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢¤°¤Ã¤Á¡ª¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡22Æü¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØOsaka Metro presentsÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó2026¡Á´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤ÅÁ¤¨ten.¡Á¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£MC¡¦ÃæÃ«¤·¤Î¤Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢ytv1³¬¤Î10plazaÆÃÀß¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡¢3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ®µ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤ÎÆ£¸¶°ìÍµ¡Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë¡¢Ä»Ã«·É¡¢¥¨¥ë¥Õ¡Ê¹ÓÀî¡¦¤Ï¤ë¡Ë¤«¤é±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÄ²¤¬¤ó¡È´°¼£¡É¡¢ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÁª¼ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¡£ÈÖÁÈ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤È¡¢ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ºÆ¤Ó¥×¥íÌîµå¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÉÔ¶þ¤ÎÃË¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¡Ê¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤â¸«¤¿·Ê¿§¤â°ã¤¦2ÁÈ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë42.195¥¥í¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡Îý½¬¤ò½çÄ´¤Ë¤³¤Ê¤¹¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Î2¿Í¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎFINISH¤¬¿·¤¿¤Ê·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥³¥ó¥Ó·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀáÌÜ¤Î°ìÇ¯¤òÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ØÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«5»þ´Ö°ÊÆâ¤ÇFINISH¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ¾Á°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2ÁÈ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦Æ£¸¶¤È¡¢¸åÇÚ¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸¶¸ý¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î·»µ®Ê¬¡¢Ä»Ã«¤¬¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¡¢ÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¥é¥ó¥Ê¡¼£³¿Í¤ÎÄ©Àï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£Æ£¸¶°ìÍµ¡Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë
¤Ï¤¸¤ê·¯¤Ø¡£²¿¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¯¤Ïº£²ó¤â¤¤Ã¤È¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁöÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç±èÆ»¤Î³§ÍÍ¤Î¥¨¡¼¥ë¤ËÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÂçºå¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¢¡¢¤ß¤Ê¤¬¤ï¤¯¤ó¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ä¡¼¡£
¢£¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¡Á¡ª´ò¤·¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ·Ñ¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¤È¶Ã¤¤ÇÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Ä©Àï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª»ä¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
¢£¤Ï¤ë¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë
Âçºå»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ì¤¤À¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤ÏÉ¬¤ºµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤Î¤ª2¿Í¤òº£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¢£Ä»Ã«·É
¸¶¸ý¤µ¤ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¡¢¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ì¡¢¤°¤Ã¤Á¡ª
¡¡º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¡£ÈÖÁÈ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤È¡¢ÂçÉÂ¤ò¾è¤ê±Û¤¨ºÆ¤Ó¥×¥íÌîµå¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÉÔ¶þ¤ÎÃË¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¡Ê¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤â¸«¤¿·Ê¿§¤â°ã¤¦2ÁÈ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë42.195¥¥í¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡Îý½¬¤ò½çÄ´¤Ë¤³¤Ê¤¹¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Î2¿Í¤Ï¡¢¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎFINISH¤¬¿·¤¿¤Ê·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥³¥ó¥Ó·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀáÌÜ¤Î°ìÇ¯¤òÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ØÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤«5»þ´Ö°ÊÆâ¤ÇFINISH¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ¾Á°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2ÁÈ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦Æ£¸¶¤È¡¢¸åÇÚ¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸¶¸ý¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î·»µ®Ê¬¡¢Ä»Ã«¤¬¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¡¢ÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¥é¥ó¥Ê¡¼£³¿Í¤ÎÄ©Àï¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£Æ£¸¶°ìÍµ¡Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë
¤Ï¤¸¤ê·¯¤Ø¡£²¿¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¯¤Ïº£²ó¤â¤¤Ã¤È¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁöÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç±èÆ»¤Î³§ÍÍ¤Î¥¨¡¼¥ë¤ËÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÂçºå¤Î³¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¢¡¢¤ß¤Ê¤¬¤ï¤¯¤ó¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤ä¡¼¡£
¢£¹ÓÀî¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤È°ì½ï¤À¡Á¡ª´ò¤·¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬Áö¤ê¤Ê¤¬¤éÃæ·Ñ¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¤È¶Ã¤¤ÇÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤Ä©Àï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª»ä¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë
¢£¤Ï¤ë¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë
Âçºå»þÂå¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ª·»¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ì¤¤À¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤ÏÉ¬¤ºµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¤µ¤ó¤Î¤ª2¿Í¤òº£ÅÙ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¢£Ä»Ã«·É
¸¶¸ý¤µ¤ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¡¢¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ì¡¢¤°¤Ã¤Á¡ª