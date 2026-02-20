º£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¾¯¤·¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤·¤¹¤®¡©¡¡¥Ê¥Ý¥êMF¤¬¸ì¤ë°ãÏÂ´¶¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏVAR¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤ê¡¢ºÝ¤É¤¤ÀÜ¿¨¤âÈ½Äê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤À¡£
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·ã¤·¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥Ð¥È¥ë¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤â¥Ï¡¼¥É¤ËÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¾ê¤ËÅ«¤ò¿á¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤«¡£
ÆÃ¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇPK¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Î¶³¦Àþ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÎ®¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£