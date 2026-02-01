¥ì¥¹¥¿¡¼´ñÀ×¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼é¸î¿À¤Ë¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¿ê¤¨¡©¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯GK¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬EL¤Ç¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÈãÈ½¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2026WÇÕ²¤½£Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë2-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¡£3·î26Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁ°¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬GKÌäÂê¤À¡£
º£²ó¤Î²¤½£Í½Áª¤Ç¤â¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë39ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óGK¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤À¡£ÂåÉ½ÄÌ»»120»î¹ç½Ð¾ì¤È·Ð¸³ÃÍ¤ÏÈ´·²¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿ê¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
Á°È¾15Ê¬¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈFW¥Ó¥é¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ì¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿1ÅÀÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢FW¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ë¥¦¥§¥ê¥ó¥°¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿3ÅÀÌÜ¤âÀµÌÌÉÕ¶á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£Ì£ÊýDF¤¬¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Î¥¸¥§¥¤¥à¥º¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥¡¥Ç¥ó»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£GK¤È¤·¤Æ¤Ï´ñÌ¯¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡£Èà¤ÏDF¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÁ´ÉôËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹çÃæ¤Ë¤â¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ø¤ÎÌî¼¡¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç´ñÀ×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½¤Ç¤â¿®ÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¤«¡£