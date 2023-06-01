2¥ö·îÈ¾¥´¡¼¥ëÌµ¤·¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ÆÀÅÀ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤«¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤Ï¡ÖºÆ¤ÓÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È²óÉü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÏÂè23Àá¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬18¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2°Ì¤ÏAZ¤ÎFW¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¡¢PSV¤ÎMF¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹FW¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥´¥Ã¥Ä¤¬12¥´¡¼¥ë¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¾åÅÄ¤È¤Ï6¥´¡¼¥ëº¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¾åÅÄ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¾åÅÄ¤¬ºÇ¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ºòÇ¯12·î6Æü¤ÎPEC¥º¥ô¥©¥ìÀï¤À¡£°Ê¹ß¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³2¥ö·î¤Û¤É¤ÏÆñ¤·¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ä¥»¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¤ÎÈà¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ø²æ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬¾¯¤·°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤ÓÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³1¥ö·î¤¬¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¤Í¡×¡Ê¡ØVoetbal International¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ó°ÌPSV¤È¤Ï14¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤Ï¸·¤·¤¤¤¬¡¢2°Ì³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¨¡¼¥¹¡¦¾åÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£º£Àá¤Ï¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éºÆ¤ÓÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£