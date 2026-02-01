¤³¤ì¤Þ¤Ç896¥´¡¼¥ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¥á¥Ã¥· photo/Getty Images

ºòÇ¯¤ÎMLS¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿²¦¼Ô¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ï¡¢º£½µ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FCÀï¤è¤ê2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£

º£Ç¯¤âÃíÌÜÅÙNo.1Áª¼ê¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ßFW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤À¡£2026Ç¯¤ÏWÇÕ¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ã¥·¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Îµ­Ï¿¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥­¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»900¥´¡¼¥ëÃ£À®¤À¡£

¥á¥Ã¥·¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç672¥´¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç32¥´¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç77¥´¡¼¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ç115¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ç·×896¥´¡¼¥ë¤À¡£2026Ç¯¤Ë¥­¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»900¥´¡¼¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃ£À®¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¡£

¥­¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»¥´¡¼¥ë¿ô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥­¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»1000¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤è¤ê¤â¼ã¤¤38ºÐ¤Î¥á¥Ã¥·¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤«¤À¡£

¡ØESPN¡Ù¤Ï²¾¤Ë¥á¥Ã¥·¤¬¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¤è¤¦¤Ë40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¥­¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥´¡¼¥ë¿ô¤òÄÉ¤¤È´¤¯²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¥á¥Ã¥·¤Ïº£Ç¯MLS¤ÈWÇÕ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤È¹ç¤ï¤»¡¢2026Ç¯¤â2¿Í¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡£