¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¥¹¥Î¥Ü½÷»Ò¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Î¿¼ÅÄçýè½¤¬¡È´¶¼Õ¤ÎÄ¹Ê¸¡É¡¡9°Ì¤«¤éÄºÅÀ¤Ë¡Ö¥¢¥Ä¤¤±þ±ç¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¿¼ÅÄ¤¬»×¤¤¤Î¾æ¤òSNS¤ÇÄÖ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡´¶¼Õ¤ÎÄ¹Ê¸Åê¹Æ¤À¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë·è¾¡¤Ç87.83ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¿¼ÅÄçýè½¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç9°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò°ú¤¤º¤é¤º¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿19ºÐ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î20Æü¤Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Î¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Ê¸¤ÇÄÖ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤È»ÈÌ¿´¶¡½¡½¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¿¼ÅÄçýè½¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë
¡¡¤Þ¤º¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î·ë²Ì¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¼þ¤ê¤ÎÊýÃ£¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤«¤Ê¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ä¤¤±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¤Î¼ºÇÔ¡ÊÂç¤¤ÊÊÉ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æº£²ó¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¤¿´¶¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤Îº´Æ£¹¯¹°»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤µ¤ó¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤Ë¤è¤ê´ò¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬µÕ¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤µ¤é¤ËÀº¿Ê¤·¡¢¾ï¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¿¼ÅÄ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Î³ê¤ê¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡£º£¸å¤â¤½¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
