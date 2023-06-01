¡Ö¤¢¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Îð½Å¤Í¤ë¤ÈÎÞÁ£¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤´°Õ¸«ÈÖ¤â¹æµã¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤Î°Î¶È¤Ë´¶¾ðÇúÈ¯¡Ö¤¹¤²¤§¤è¤¢¤ó¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
·òÆ®¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ç®¤¤»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡´¶Æ°¤ÎÍò¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤À¡Á¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥ê¥µ ²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó °¡Èþ¤Á¤ã¤ó ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÉ½¾´Âæ¤Î3¿Í¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢»Ë¾å½éÊ£¿ô¥á¥À¥ë¤Ë²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¸Ä¿Í¤Ç¥á¥À¥ë¤âÂç²÷µó¡ª¡×¤È°Î¶ÈÃ£À®¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âçµã¤¤·¤¿´éÊ¸»ú¤òÊÂ¤Ù¡¢¡ÖÃÄÂÎÀï¤«¤é4±éµ»¤â³ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤¹¤²¤§¤è¤¢¤ó¤¿¡Ä¡×¤ÈºäËÜ¤Î¥¿¥Õ¤µ¤ò¾Î»¿¡£¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ëSP¤âFS¤âÎ¾Êý·è¤á¤¿¤ÎÀ¨¤¹¤®¡ª¡ª¡×¤È¤âÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìö¿Ê¤¹¤ëÆüËÜÀª¤Î»Ñ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¯Îð½Å¤Í¤ë¤ÈÎÞÁ£¤Ã¤Æ´Ë¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¡£¡£¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤¬Â³¡¹¡£¡Ö´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö³§¤Î´èÄ¥¤ê¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö´Ë¤ß¤¹¤®¤Ç¤¹¾Ð¾Ð¾Ð¡×¡Ö¿¥ÅÄ¤¯¤ó¤ÏÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´¼ïÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î6¸Ä¡Ê¶â1¡¢¶ä3¡¢Æ¼2¡Ë¤òµÏ¿¡£´¶Æ°¤ÎÍ¾±¤¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤À¡£
