»¥ËÚ¡¦¤¹¤¹¤¤Î¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¬Éô¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬»¥ËÚ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÂ¼¹À»ÒÈï¹ð£¶£³ºÐ¤Ç¤¹¡£
¹À»ÒÈï¹ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡¢Ì¼¤ÎÎÜÆàÈï¹ð¤¬ÃËÀ¤ÎÆ¬Éô¤ò¼«Âð¤Ë±£¤¹¤³¤È¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤È¤·¤Æ»àÂÎ°ä´þ¤Û¤¦½õ¤Îºá¤È¡¢Æ¬Éô¤òÂ»²õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤òÉã¿Æ¤Î½¤Èï¹ð¤Ë°ÍÍê¤·¤¿»àÂÎÂ»²õ¤Û¤¦½õ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹À»ÒÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤ÏÁ´ÌÌÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£²·î£±£¹Æü¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç»¥ËÚ¹âºÛ¤Ï°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢¸º·º¤È¤Ê¤ëÄ¨Ìò£¶¤«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½£²Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹À»ÒÈï¹ð¤Ï¤³¤ÎÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢£²£°ÆüÉÕ¤±¤ÇºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£