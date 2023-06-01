¥á¥À¥ë·èÄêÄ¾¸å¤Î¡Ö¿´¤¬²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¡×Ãæ°æ°¡Èþ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤Ë¸ÞÎØ¸ø¼°¤âÃíÌÜ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Ãæ°æ¤Î±éµ»¸å¤Î¥ê¥¦¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¸÷·Ê¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È3°ÌÈ¯¿Ê¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢Èá´ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡ªÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÈÃæ°æ¤ÎÊúÍÊ¥·¡¼¥ó
¡¡ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥À¥ë·èÄêÄ¾¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò±£¤»¤Ê¤¤Ãæ°æ¤ËÂÐ¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÎÄê¤Î¥ê¥¦¤¬¶á¤Å¤¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é½ËÊ¡¤Î¥Ï¥°¡£¤Í¤®¤é¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¿·½÷²¦¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¸ÞÎØ¸ø¼°SNS¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¿´¤¬²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤À¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ß¡¦¥Ê¥«¥¤¤È¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£Æó¿Í¤Î²¹¤«¤¤¸òÎ®¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¡×¡ÖÂ¾¹ñ¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Ç´î¤Ó¹ç¤¦¡¢¤À¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¸ß¤¤¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¦°ÎÂç¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤Ø¤Î·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÍ§¾ð¤¬À¤³¦¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]