¡Ú¸ÞÎØ¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¡¡¡ÖµÍ¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥é¥¹¥È£±¼þ¤Ç¼ºÂ®¡¡»Ä¤ê£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÌµ¿´¡×¡Ä¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£±£µ£°£°£Í
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£²£°Æü¡áÉÙÄ¥Ë¨²«¡Û½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£¶°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤È£²Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¡£ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç³ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È£±¼þ¤ËÂç¤¤¯¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶£µ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤éÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¹¶¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡££³£°£°¥á¡¼¥È¥ëÄÌ²á¤Ï£²£´ÉÃ£¹£¶¤Ç£²°Ì¡£¤½¤Î¸å¤â¥é¥Ã¥×¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤¹¤³¤Èµã¤¯¡¢£±£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò£±Ê¬£²£²ÉÃ£¶£°¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥×¥Þ¥Ç¥è¥ó¥°¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤è¤ê¤âÂ®¤¯ÄÌ²á¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥é¥¹¥È£±¼þ¡£¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò£²ÉÃ£µ£¹Íî¤È¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¼ºÂ®¡£¥È¥Ã¥×¤È¤Ï£°ÉÃ£·£·º¹¤ÇÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤¹¥ì¡¼¥¹¤Ï¥×¥é¥óÄÌ¤ê¡££³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³ê¤ëÄ¹µ÷Î¥Àª¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¬¹âÌÚ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤é¡£¼é¤ê¤è¤ê¹¶¤á¤ÎÊý¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤³¤ÎÆü¤â¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡£³£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò²á¤®¤Æ£²¼þÌÜ¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ïº£µ¨°ì¤Î¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÏ´¶¤Ê¤¯³ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¥¯¥ê¥¢¡££³¼þÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ª¼þ¤ÇµÞ¼ºÂ®¡£¡Ö¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë¾åÂÎ¤¬µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿»Ä¤ê£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÌµ¿´¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤È¡¢Æ°¤¤¬Íð¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë´¶³Ð¤Ï¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¹¥È£±¼þ¤Ï¥ß¥é¥Î¸ÞÎØËÜÈÖÁ°¤Ë¤â¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¤½¤³¤À¤±¤ÏµÍ¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¤½¤³¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤ÞÎ×¤ó¤À·ë²Ì¤Î£¶°Ì¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ï¹æµã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹âÌÚ¤Î´é¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤Þ¤À¥ì¡¼¥¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉÉôÌç¤Ë¤ÇÀã¿«¤ò´ü¤¹¡£