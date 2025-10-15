º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¹ðÇò¤â¡Ä¡ÖÉÕ¤¤ª¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡×¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¹§ÂÀÏº¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¤¬¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿º£ÅÄ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤ÁÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÉ¤Ç¤¹¤è¡£²¿½½ºÐ¤âÇ¯²¼¤Î»Ò¤Ë¤µ¡¢¡È²¶¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡È¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«!?¡É¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿Æü¤Ë¤ÏÌÜ¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÉÝ¤¤¤«¤é¤è¤¦¤»¤ó¤ï¡£50ºÐÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥¸ÌµÍýÌµÍý¡×¤È¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é10Ç¯¤¯¤é¤¤¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¡Ö²¿²ó¤â¥á¥·¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿Ç¯¤«¤Î´Ö¤Ë¡£¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¡ÄÉÕ¤¤ª¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¡È¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤ä¡£¡È²ñ¤Ã¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¡È¥«¥¿¥Á¤¤¤ê¤Þ¤¹¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò¤¬¡ÖÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1²ó°ú¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤¤³¤È¤Ç¤¤ëÌõ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¸À¤¤¡Ö°ú¤¤¤¿¤é¥¥Ä¤¤¤Ã¤¹¤è¡Ä¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤À¤«¤é¡¢¸òºÝ¥¼¥íÆüº§¡ª¡×¤È¡¢¸òºÝ¤È¤¤¤¦·Á¤ò·Ð¤º¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£