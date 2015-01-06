¾®Àô¹§ÂÀÏº¡ÈÇìÉã¥Ð¥«¡É¤Ö¤êÌÀ¤«¤¹¡¡»Ò¶¡¤é¤ÈÍ·¤Ö¤¿¤á¤Ë¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¹§ÂÀÏº¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÈÇìÉã¥Ð¥«¡É¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤Ï¥í¥±¤ÇÀéÍÕ¤ÎÏ·ÊÞ¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë»°Æü·î¡×¤òË¬Ìä¡£¾®Ì«Å´Æ»¤È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ë¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÅ¤ä±ù¤ò¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô¤ÏÉáÃÊ¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤È¤«¤À¤È¡¢¤¢¤Î²Æ¤Ï¥×¡¼¥ë¡¢¤¢¤ÈËÒ¾ìÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢Æ°Êª±à¡¢¤¢¤È¿åÂ²´Û¡£Åß¤Ï¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡Ö¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤¿¤Á¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»þ¤Ë¤Ï¿Ê¼¡Ïº¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¹Ô¤¯»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¤¡¢Äï¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Î6ºÐÄ¹ÃË¤È2ºÐÄ¹½÷¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿åÃåÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡£º£Ç¯¤â30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¤³¤ì¤«¤éÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£½µ¡ÄÍè½µ¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö³§¤ÎÊ¬¤âÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤â¤·»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£