◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)

スピードスケート女子1500mに挑んだ佐藤綾乃選手は1分58秒36で全体22位。インタビューでは悔し涙を流しました。

自身のレースを振り返り、「自分の強みを出せたレースではなかったなと思うので、正直悔しい思いではあるんですけど。ずっとミラノに入ってからチームパシュートに特化したトレーニングが多くて。チームパシュートと個人種目のスケーティングの違いがあって、それを取り戻すのに少し時間がかかってしまったのかなというふうに思うので、今日思い切ったレースができなかったなと少し後悔が残りました」と悔しさをにじませました。

9組で登場した佐藤選手は、スタート後300m到達地点では全体9位と好スタートを切りましたが、後半になるにつれ徐々にスピードを落とし、22位でフィニッシュ。序盤から攻めたレースについて、「今の自分には失う物がないので、気持ちは思い切ったレースができたらいいなというふうに思っていたんですけど。それでも攻めきった結果が最後の一周、本当に足が動かなくなるほど固まってしまった動きにはなってしまったんですが、今持っている力は最大に発揮できたのかなと思いました」とコメントしました。

最終15組に登場した先輩の郄木美帆選手は、悲願の金メダルを目指し、積極的なレースを見せるも6位。涙を流す先輩の姿に、「まずは自分自身に集中しなければいけないと思って、自分のレースをやり切ろうと思った後に、あとは美帆さんの応援を100％したいなと思ってて。自分のレースよりも悔しい美帆さんのレースだったなと思っていて、本当に近くでずっと長い間美帆さんの姿を見てきたので、私としても金メダルを取ってほしいなという思いがすごくいっぱいあって。私にはかなわないレベルでやってきた美帆さんを見てきたからこそ、今日のレースはすごく悔しいレースになったと思うんですけど。本人よりも泣いていると思うんですけど。でもそれくらい悔しいですし、でもこう思わせてくれるレースを改めてしてくれた美帆さんには感謝したいなと思いました」と思いを語りました。