¡¡¿·¤¿¤Ë¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¡¼¥É¥ë¤ò»ÃÄê´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎMF³ùÅÄÂçÃÏ¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGiveMeSport¡Ù¤Ï£²·î20Æü¡¢¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£º£²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼°ÜÀÒ¤Ø¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¡ØSports Boom¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤òÁ°¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎMF¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³ùÅÄ¤Ï2024Ç¯¤Ë¥»¥ë¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¡¢²Æ¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³ùÅÄ¤Ï¥°¥é¥¹¥Ê¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤ë³ùÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥È¥¥¡¼¥É¥ë´ÆÆÄ¤Ï2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤Î»Ø´ø´±¤ËÅÓÃæ½¢Ç¤¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤ËÎä¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤ò½ÅÍÑ¤·¡¢Éü³è¤µ¤»¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·»Ø´ø´±¤ò¾·æÛ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥º¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ï¡¢Ã¯¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤«¤¬¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬ÉÔ³Î¤«¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ÃÄê´ÆÆÄ¤Î¥È¥¥¡¼¥É¥ë¤¬Àµ¼°´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Î¡¼¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¸»Õ¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢³ùÅÄ¤Î°Õ¸þ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
