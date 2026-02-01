¥Ä¥¤¥ó¥º¡¡¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Çº£µ¨Á´µÙ¤òÈ¯É½¡¡WBC¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤â¼Âà
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥í¥Ú¥¹Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨Á´µÙ¤È¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¡Ê25Æü¡Ë¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Öº£µ¨ÀäË¾¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿WBC½Ð¾ì¤â¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£