¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º´ÆÆÄ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¡ª¡©
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡¢£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×½é¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷Îý½¬¤ä¡¢£³£²¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥¥ã¥ó¥×ºÇÂ¿¤Î£¹ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢»°ÎÝ¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤ÎËÜµò¤Ç¤Î¸½ÃÏ£²£±Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¡ÊÂÐ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤¿¡££´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£³²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¡Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥Ç¥£¡Ê¥²¥ì¥í¡Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤â·ë¹½¡¢ÏÃ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡££±Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï·ë¹½¤Ê¤³¤È¤À¡×¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤ò´Þ¤á²¬ËÜ¤È£±½µ´Ö²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ËÜ¤Î¼ÁÌäÎÏ¤À¡£Á°Æü¤Ë¤Ï¹¶·â¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï¤¤¤¤¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¼ê¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³°Ìî¼ê¤Î¸ª¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²¬ËÜ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤È¡¢¤É¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤«¤Ê¤ÉÏÃ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Æ±Î½¤È¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤À²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£¡ÖÈà¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ËÄ¹¡Ê¤¿¡Ë¤±¡¢¥é¥¤¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÈà¤ÎÂÇ·âÎÏ¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÇÀþ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ä»î¹ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Ä´À°¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¡£
¡¡¹â¤¤¥³¥ß¥åÎÏ¤ÇÁá¤¯¤â¡¢¡È¥Á¡¼¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÍÑ¤Ï¥º¥Ü¥ó¤À¤±¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¸½ÃÏ£²£±Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤¬¥Õ¥í¥ê¥À¤ÎÃÏ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
