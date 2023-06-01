¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÈÇ¼Ì¿¿½¸¡É¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¡ÈÈô¤ÓÇ¡É ¡È¥¤¥¤Ã¤Æ¤ë¥Í¥³¡É ¡È¤Ø¤½Å·¤Ë¤ã¤ó¤³¡É¤Ê¤É¥Æ¡¼¥ÞÆÃ²½·¿¤Î¡È¡»¡»Ç¡É¼Ì¿¿½¸¤Î±ü¿¼¤µ
ËÜÆü2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢2·î22Æü¤Î¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÈÇ¼Ì¿¿½¸¡É¡£°ìÅÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë⁉︎ ±ü¿¼¤¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ¤³¦¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£°¦Ç²È¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤âÂç¶½Ê³¡ª
¶áÇ¯¤ÏÇËÜÀìÌçÅ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¼Ì¿¿½¸»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö1ËüÉô¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÃæ5ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÇ¼Ì¿¿½¸ºîÉÊ¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤Î¿Íµ¤¤ÏµÞ¾å¾ºÃæ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
Æ°Êª¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÊÝ¸îÇ2É¤¤ÈÊë¤é¤¹°¦Ç²È¤Îº´µ×´Ö¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÂç¶½Ê³¡ª¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢ÇËÜÀìÌç¡Ö»ÐÀî½ñÅ¹ ¿ÀÊÝÄ®¤Ë¤ã¤ó¤³Æ²¡×Å¹¼ç¤Î¥¢¥Í¥«¥ï¥æ¥¦¥³¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¥¢¥Í¥«¥ï¤µ¤ó¤ÏÇ°¦¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¼Â²È¤Î½ñÅ¹¤òÇËÜÀìÌçÅ¹¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï2000ºý°Ê¾å¤ÎÇËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤À¤±¤Ç¤âÌó50¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢Ç¤ÈÊë¤é¤·¤Æ40Ç¯°Ê¾å¡¢¡ÈÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¼Ì¿¿¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÁêÀî¼·À¥¡£ÁêÀî¤Ï¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¡ÊÇ¤¬¡Ë¼«Í³¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿µæ¶Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤Ó¤Ê¤¤Ç¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ä¤·¤°¤µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¢£2¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¥³¥¢¤ÊÇ¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡¡Ú¡È¡»¡»Ç¡É¼Ì¿¿½¸¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¡ª¡Û¡¢¢¡ÚÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¼Ì¿¿²È¡Û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÏÃÂêºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿¿Íµ¤ºî¡ØÈô¤ÓÇ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ø¥¤¥¤Ã¤Æ¤ë¥Í¥³¡Ù¤ä¡Ø¤Ø¤½Å·¤Ë¤ã¤ó¤³¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Æ¡¼¥ÞÆÃ²½·¿¤Î¡È¡»¡»Ç¡É¼Ì¿¿½¸¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¸ÄÀÇÉ¤Î°ìºý¤ä¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼Ì¿¿½¸¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Î2¿Í¤â¤¹¤Ã¤«¤êÌ´Ãæ¡£ÆüÂ¼¤â´°Á´¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤âÇ¤Î»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿2É¤¤ÎÇ¤òÁ°¤Ë¡¢´ñÀ×¤Î1Ëç¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤Ë¡ª¤³¤¦¤·¤ÆÇ¼Ì¿¿½¸¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
