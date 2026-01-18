¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¡G1Á´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡¡2ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¡¡»ûºê¹ÀÊ¿¤ÎÈÖ¼ê¤«¤éÏ¢¾¡ÁÀ¤¦
¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤ÎG1¡ÖÂè41²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â4490Ëü±ß¡Ë¤¬¡¢·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç20Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦2ÆüÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó12R¤Ï½éÆüÆÃÁª¤Ç3Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿9Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ë¥Ó¡¼¾Þ¡×¤À¡£
¡¡3¼Ö¤Î¶áµ¦Àª¤Ï»ûºê¤òÀèÆ¬¤ËÏÆËÜ¡½¸ÅÀ¤Ç·ëÂ«¡£·´»Ê¤Ëº´Æ£¿µ¡¢¾¾±º¤Ë¹Ó°æ¡¢¿¿¿ù¤Ë¤ÏÎëÌÚ¸¼¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£ÏÆËÜ¡½¸ÅÀ¤òÏ¢¤ì»ûºê¤¬Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò¤â¤¬¤¯¡£¤½¤ì¤â¸å¤í¤¬Íí¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥«¥Þ¥·¤È¤ß¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤éÏÆËÜ¤ÎÂæÆ¬¤À¡£¡ã9¡ä¡á¡ã2¡ä¤«¤é¡ã9¡ä¡ã7¡ä¤ÈÁÀ¤¦¡£Îã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°¡¹¤ÈÆ§¤à¿¿¿ù¤¬Íð¤¹¡£¤â¤Ä¤ì¤ë¤È·´»Ê¤¬°ì·â¡£¡ã1¡ä¡ã6¡ä¤«¤é¡ã1¡ä¡ã2¡ä¡¢¡ã1¡ä¡ã4¡ä¡¢¡ã1¡ä¡ã9¡ä¡£½ÀÆð¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¾¾±º¤â·÷Æâ¡£
¡¡¡ã1¡ä·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡ÂÎ¤Î½Å¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ÎÊý¤¬¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¡£Í¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¿¤Ó¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã2¡ä»ûºê¹ÀÊ¿¡¡ÆâÍÆ¤¬°¤¹¤®¤¿¡£ÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥È¤¬¥¥Ä¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã3¡ä¹Ó°æ¿òÇî¡¡ÏÆËÜ·¯¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Î2Ãå¡£¤Þ¤À¸ÆµÛ´ï·Ï¤¬¥¥Ä¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤³¤Ï¾¾±º·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã4¡ä¾¾±ºÍª»Î¡¡¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤¿¡£µÓ¤Î´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¼«ÎÏ¼«ºß¡£
¡¡¡ã5¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡Îý½¬¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£ÎÏ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã6¡äº´Æ£¿µÂÀÏº¡¡Æ»Ãæ¤ÇÍ¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·²ó¤ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½ÐÍè¤Ï¤À¤¤¤Ö¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£·´»Ê·¯¡£
¡¡¡ã7¡ä¸ÅÀÍ¥ºî¡¡0ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¤«¤é¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¡£ÁêÅöÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¸¤ë¡£Ê¡°æÀª¤Ø¡£
¡¡¡ã8¡äÎëÌÚ¸¼¿Í¡¡ÄÉÁö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬¤«¤é¿¿¿ù·¯¤Î¸å¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤«¤éÄ´»Ò¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¿¿¿ù·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã9¡äÏÆËÜÍºÂÀ¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¸åÎØ¤¬Ä·¤ó¤À´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«½¤Àµ¤ò¤·¤¿¤¤¡£¥±¥¬¤·¤¿Éª¤ÎÄË¤ß¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»ûºê·¯¤Ø¡£