¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡ÛÄ¹ÅÄÃÕÌé¡¡Áá¤¯¤âº£Ç¯G1¡¦2V¤ÎÀä¹¥Ä´ÃË¡¡·üÌ¿¤ÎÄ´À°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Ä¹ÅÄÃÕÌé¡Ê25¡áÈÓÄÍ¡Ë¤Ï1·î¤Ë°ËÀªºê¥·¥ë¥¯¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¡¢2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÁ°Àá¤Î»³ÍÛ¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Áá¤¯¤âº£Ç¯G1¡¦2V¤ÈºÇ¹â¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÉÍ¾¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡SG¤Ç¥Ï¥ó¥Ç°ÌÃÖ¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç3¡¢1¡¢3Ãå¤È¥ª¡¼¥ë¼Ö·ôÍí¤ß¡£¡Ö³°¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º2¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤¿3ÆüÌÜ8R¤ÏÀè¹Ô¤¹¤ëÊ¡²¬¤ÈÊ¿ÅÄ¤ËÎ¥¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö2¿Í¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½à·è¤ÇÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¡£¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¡¢·üÌ¿¤ÎÄ´À°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¡£»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤Áö¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï½à·è¥Ù¥¹¥È32Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£