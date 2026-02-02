¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡¡4ÆüÌÜ¡Û12R¤ÏÊ¿ËÜ¿¿Ç·¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¡¼¥È·è¤á¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG1¡Ö³«Àß70¼þÇ¯µÇ°¡¡¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡×¤Ï20Æü¡¢3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦21Æü¤Î4ÆüÌÜ¡¢ÃíÌÜ¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î12R¤À¡£
¡¡ÇòÀ±¤Î¤Ê¤¤Ê¿ËÜ¤À¤¬¡¢µ¤ÇÛ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£3ÆüÌÜ3R¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¥È¥Ã¥×¡£µ¡Îò¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð°¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ëÉ®Æ¬¤Î³ý¸¶¤Ë¶¯¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¡£¥¤¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤±¤Ð»ý¤ÄÂ¤Ï¤¢¤ë¡£Á°È¾¼¡Âè¤Ç¤ÏÂçÇÔ¶ØÊª¤Î¾¡Éé¶î¤±¤À¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Î³ý¸¶¤Ï¤ä¤ä¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´À°¤¬¹ç¤¨¤Ð¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥«¥É¤«¤é¼«ºß¤ËÇ÷¤ë¡£¸¢Æ£¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÊø¤ì¤Ê¤·¡£°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¡£±Ê°æ¤Ï³ý¸¶¤¬¹¶¤á¤ë¤Î¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ã1¡äÊ¿ËÜ¿¿Ç·¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÂ¤Ï»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹Â¤¬¼å¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£½ÐÂ´ó¤ê¤Î¥Ú¥é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À°È÷¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã2¡ä²¬ºê¶³Íµ¡¡¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£²óÅ¾¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ú¥é¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã3¡ä¸¢Æ£½Ó¸÷¡¡¥¿¡¼¥ó¤Ï²ó¤ì¤ë¤·¡¢²¡¤·´¶¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Ä¾Àþ¤âÁ°Âô¡Ê¾æ»Ë¡ËÁª¼ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¾¯¤·¶¯²á¤®¤ë¤Î¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ã4¡ä³ý¸¶Íªµª¡¡µöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢²óÅ¾ÉÔÂ¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥À¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã5¡ä±Ê°æÉ·Ìé¡¡½ÐÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£²ó¤êÂ¤ÎÊý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂçÂÎ¡¢´ª¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã6¡äÅÄÂ¼Î´¿®¡¡ÏÈ¤Ê¤ê¤Ë²¿¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¡£²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤ë¡£