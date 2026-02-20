¡Ú·§ËÜ¶¥ÎØ¡¡ËÜ´ÖÀµÂ§¥³¥é¥à¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©¡×¡Û9R¤Ïºä°æÍÎ¡¡¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¡×¤ØG1¤ÇÂ¸ºß´¶¼¨¤¹
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Îº´À¤ÊÝµÇ°¤«¤é·è¾¡¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºä°æ¡£½éÆü4R¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èÄ»Íº¸ã¤Î¥«¥Þ¥·¤ò½Ö»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£ÎØ³¦¥È¥Ã¥×µé¤Î¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤ò¸Ø¤ë±«Ã«°ì¼ù¤¬È¿±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢¼èÄ»¤ËÈÖ¼ê¤ËÆþ¤é¤ì¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¿±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·°¤¯¤Ê¤¤¡×¤Èºä°æ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤³¤½¤ÏG1¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡Ú9R¡Ûºä°æ¤¬½ÓÉÒ¤Ë·þ¤ë¡£¡Ê4¡Ë¡á¡Ê9¡Ë¡¢¡Ê4¡Ë¡á¡Ê2¡ËÎ®¤·¡£
¡¡¡Ú12R¡Û¿¿¿ù¾¢¤ä¾¾±ºÍª»Î¤¬¶áµ¦ÀªÁê¼ê¤Ë¤«¤¯Íð¤¹¤ë¤È¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¤Î»Å³Ý¤±º¢¤Ë¡£¡Ê1¡Ë¡Ê6¡Ë¡Ä¡£¡Ê1¡Ë¡Ä¡Ê6¡Ë¡£