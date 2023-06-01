TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°4»þ11Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÃÕÆâ»Ô¡¢±îÊ§Â¼¡¢ÉÍÆÜÊÌÄ®¡¢ÃæÆÜÊÌÄ®¡¢»Þ¹¬Ä®¡¢Ë­ÉÙÄ®¡¢ÎéÊ¸Ä®¡¢Íø¿¬Ä®¡¢Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®¡¢ËÚ±äÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¡¢±îÊ§Â¼¡¢ÉÍÆÜÊÌÄ®¡¢ÃæÆÜÊÌÄ®¡¢»Þ¹¬Ä®¡¢Ë­ÉÙÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 21Æü04:11»þÅÀ

½¡Ã«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÃÕÆâ»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£±îÊ§Â¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÉÍÆÜÊÌÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÃæÆÜÊÌÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£»Þ¹¬Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Ë­ÉÙÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÎéÊ¸Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Íø¿¬Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ËÚ±äÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ