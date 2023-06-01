TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°4»þ11Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÀÄ¿¹»Ô¡¢¹°Á°»Ô¡¢È¬¸Í»Ô¡¢¹õÀÐ»Ô¡¢¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡¢½½ÏÂÅÄ»Ô¡¢¤à¤Ä»Ô¡¢¤Ä¤¬¤ë»Ô¡¢Ê¿Àî»Ô¡¢Ê¿ÆâÄ®¡¢º£ÊÌÄ®¡¢Ë©ÅÄÂ¼¡¢³°¥öÉÍÄ®¡¢òÍ¥öÂôÄ®¡¢¿¼±ºÄ®¡¢À¾ÌÜ²°Â¼¡¢ÂçÏÌÄ®¡¢ÃæÇñÄ®¡¢ÌîÊÕÃÏÄ®¡¢¼·¸ÍÄ®¡¢²£ÉÍÄ®¡¢ÅìËÌÄ®¡¢Ï»¥ö½êÂ¼¡¢Âç´ÖÄ®¡¢ÅìÄÌÂ¼¡¢É÷´Ö±ºÂ¼¡¢º´°æÂ¼¡¢»°¸ÍÄ®¡¢¸Þ¸ÍÄ®¡¢ÅÄ»ÒÄ®¡¢ÆîÉôÄ®¡¢³¬¾åÄ®¡¢¿·¶¿Â¼¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÛÀÄ¿¹¸©¡¦ÀÄ¿¹»Ô¡¢¹°Á°»Ô¡¢È¬¸Í»Ô¡¢¹õÀÐ»Ô¡¢¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡¢½½ÏÂÅÄ»Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 21Æü04:11»þÅÀ

»°È¬¾åËÌ¤Ç¤Ï¡¢21Æü¤Þ¤Ç¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÀÄ¿¹»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¹°Á°»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£È¬¸Í»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¹õÀÐ»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¸Þ½êÀî¸¶»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£½½ÏÂÅÄ»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¤à¤Ä»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¤Ä¤¬¤ë»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Ê¿Àî»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Ê¿ÆâÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£º£ÊÌÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Ë©ÅÄÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£³°¥öÉÍÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£òÍ¥öÂôÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¿¼±ºÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£À¾ÌÜ²°Â¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÂçÏÌÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÃæÇñÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÌîÊÕÃÏÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¼·¸ÍÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£²£ÉÍÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÅìËÌÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Ï»¥ö½êÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£Âç´ÖÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÅìÄÌÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£É÷´Ö±ºÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£º´°æÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£»°¸ÍÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¸Þ¸ÍÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÅÄ»ÒÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£ÆîÉôÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£³¬¾åÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ

¢£¿·¶¿Â¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃí°Õ